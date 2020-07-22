Подросток пропал в Великолукском районе

21:41, 22 июля 2020, ПАИ

21 июля около 19:00 в деревне Рыканово Великолукского района пропал 17-летний мальчик Степан Богданов. Он ушёл из дома погулять и до настоящего времени не вернулся, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

На вид парню 16-18 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, светлые, средней длины с пробором направо.

Был одет в тёмно-синюю болоневую куртку с надписью NIKE, тёмно-синие спортивные брюки с белыми лампасами, футболку, сапоги синего цвета, серые носки. На руке есть татуировка «Клен».

С заявлением в МО МВД РФ «Великолукский» обратилась бабушка пропавшего.