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Общество

Подросток пропал в Великолукском районе

21 июля около 19:00 в деревне Рыканово Великолукского района пропал 17-летний мальчик Степан Богданов. Он ушёл из дома погулять и до настоящего времени не вернулся, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

На вид парню 16-18 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, светлые, средней длины с пробором направо.

Был одет в тёмно-синюю болоневую куртку с надписью NIKE, тёмно-синие спортивные брюки с белыми лампасами, футболку, сапоги синего цвета, серые носки. На руке есть татуировка «Клен».

С заявлением в МО МВД РФ «Великолукский» обратилась бабушка пропавшего.

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