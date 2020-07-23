26 аварий произошло в местах концентрации ДТП в Псковской области с начала года

23:40, 22 июля 2020, ПАИ

В Псковской области с начала года на каждом из 13 предочаговых мест концентрации ДТП произошло по две дорожные аварии с пострадавшими и погибшими. Об этом заявил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Борис Ёлкин подчеркнул, что снижение аварийности и смертности на дорогах, а также ликвидация мест концентрации ДТП – ключевые показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «И наша основная задача – предотвратить повторение аварий в этих точках и переход мест концентрации ДТП из категории «предварительные» в «очаговые», – подчеркнул он.

Наибольшее количество предочаговых мест выявлено в Пскове. Наезды на пешеходов произошли на восьми адресах: площадь Победы, 1 – улица Советская, 53/15; улица Максима Горького, 25-27; улица Советская, 51-62; улица Розы Люксембург, 24/26-30; улица Леона Поземского, 92; улица Советская, 83; Рижский проспект, 88-92; улица Коммунальная, 44.

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий доложил, что для повышения безопасности дорожного движения на указанных объектах обновлена разметка. Кроме того, в этом году на дорогах с четырёхполосным движением будут установлены дублирующие знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью. Также прорабатывается вопрос устройства направленного освещения пешеходных переходов, установки дополнительных секций светофоров или мигающих светофоров Т.7.