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Общество

Пять предочаговых мест концентрации ДТП выявлено на региональных и федеральных дорогах в Псковской области

В Псковской области на региональных и федеральных дорогах выявлено пять предочаговых мест концентрации ДТП. Такая информация была озвучена на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, на котором обсуждались меры ликвидации предочаговых мест концентрации ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Предочаговые места концентрации ДТП выявлены на региональных и федеральных дорогах Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией в Опочецком и Псковском районах, Псков – Изборск – граница с Эстонией (в Неёлово и на повороте на Родину) и Великие Луки – Новосокольники.

Всего в Псковской области выявлено 13 предочаговых мест концентрации ДТП, на каждом из них произошло по две дорожные аварии с пострадавшими и погибшими.

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