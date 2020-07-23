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Общество

До 70 километров в час могут ограничить скорость на выездах из Пскова

На выездах из Пскова в сторону Острова и Изборска могут ограничить скорость движения транспорта до 70 километров в час. Такое предложение было озвучено на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, на котором обсуждались меры ликвидации 13 предочаговых мест концентрации ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Также члены рабочей группы решили, что на дороге Великие Луки – Новосокольники очистят полосу отвода от кустарника. На место приедут специалисты, чтобы изучить обстановку пути.

Кроме того, на заседании было озвучено предложение о ликвидации двух пешеходных переходов в Пскове, а также детально рассмотрена ситуация с предочаговыми местами концентрации ДТП.

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