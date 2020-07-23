На 30% реже банки стали отказывать клиентам в обслуживании

07:00, 23 июля 2020, ПАИ

Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании. Об этом свидетельствуют данные 2019 года, пишет газета «Известия».

«Значительное уменьшение числа клиентов-«отказников» свидетельствует не только о сокращении незаконных операций в финансовой системе страны, но и о более взвешенном, осознанном выполнении как банками, так и их клиентами требований закона», — рассказали в Росфинмониторинге.

В Центральном банке России считают, что сокращение числа отказов связано с изменением алгоритма ведения «чёрного» списка. Крупнейшие банки тенденцию подтверждают и обосновывают её повышением финансовой грамотности клиентов, а также переходом к рассмотрению предварительных заявок на открытие счета, которое не влечёт процедуру отказа.