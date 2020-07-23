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Общество

От коронавируса в мире умерли более 617 тысяч человек

Более 617 тысяч человек умерли от коронавируса в мире. По данным на 23 июля, в мире зарегистрировано 15 000 424 случаев заражения коронавирусом, пишет ТАСС.

Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 915 780) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078).

Россия занимает четвёртое место по числу зафиксированных случаев. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745.

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