От коронавируса в мире умерли более 617 тысяч человек

07:11, 23 июля 2020, ПАИ

Более 617 тысяч человек умерли от коронавируса в мире. По данным на 23 июля, в мире зарегистрировано 15 000 424 случаев заражения коронавирусом, пишет ТАСС.

Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 915 780) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078).

Россия занимает четвёртое место по числу зафиксированных случаев. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745.