5862 жителя России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
21 июля в стране зафиксировано 165 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9 669 человек.
Всего по состоянию на утро 22 июля в России выявлено 789 190 случаев заболевания коронавирусом, 572 053 человека выздоровело, 12 745 – умерло. В Псковской области выявлено 3 486 случаев заражения коронавирусом, 2 220 человек выздоровело, 46 – умерло.