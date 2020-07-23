Учёные обнаружили эффективные антитела против коронавируса

08:03, 23 июля 2020, ПАИ

Эффективные антитела против коронавируса обнаружили учёные. Американские специалисты отметили, что эти антитела могут быть в большом количестве воспроизведены в виде лекарства фармацевтическими компаниями, пишет ТАСС.

Набор антител способен значительно улучшить состояние заражённого коронавирусом на ранних стадиях, а также предотвратить риск заражения.

Учёные при работе с несколькими пациентами, больными COVID-19, смогли выделить антитела, которые, по их утверждению, являются к настоящему моменту наиболее действенными в борьбе с коронавирусом.

«Мы считаем, что пациенты в тяжелом состоянии на протяжении более долгого времени подвергались влиянию большего количества вирусных частиц, что позволило их иммунной системе выработать более сильную ответную реакцию», - подчеркнул руководитель исследования, профессор медицины в Колумбийском университете Дэвид Хо.

По данным на 23 июля, в мире от коронавируса скончались более 617 тысяч человек.