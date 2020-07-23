Мотоциклистов могут начать штрафовать за опасное лавирование

07:40, 23 июля 2020, ПАИ

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование. Законопроект запрещает мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе, пишет газета «Известия».

Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях направлен на обсуждение в правительство. В случае принятия будут выписываться штраф в размере трёх тысяч рублей за движение в полосе параллельно с автомобилем, и 15 тысяч рублей – за опасное лавирование между рядов.

«Необходимо защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов. В ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем автолюбителей, — пояснила автор документа и депутат Госдумы Светлана Бессараб. — Исправить это можно только большими штрафами».

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте ГИБДД, за последние пять лет зафиксировано 35,5 тысяч ДТП с участием мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств. В результате погибло 3 958 человек, еще более 38 тысяч получили ранения.