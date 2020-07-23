Александр Котов поздравил псковичей с Днём города

08:17, 23 июля 2020, ПАИ

С Днём города поздравил псковичей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём города и 76-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков!» - отметил в своём поздравлении Котов, добавив, что 1117-летний Псков является одним из самых древних городов России.

«Предки оставили нам в наследство город, которым мы гордимся. Равняясь на их достижения, нынешнее поколение псковичей создаёт современную историю Пскова, отдавая любимому городу свой труд и энергию», - подчеркнул Александр Котов, отметив, что для многих Псков стал значимым и судьбоносным городом благодаря искренней сердечной привязанности к белокаменным храмам, уютным зелёным скверам, самобытным людям и особой атмосфере.

Александр Котов поздравил псковичей с праздном и отметил, что «из-за ограничительных мер День города в этом году проходит без массовых развлекательных мероприятий и народных гуляний, пусть вас всё же не покидает праздничное настроение!».