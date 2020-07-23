Псков 23 июля отмечает день города

07:50, 23 июля 2020, ПАИ

День города отмечает Псков 23 июля в память о 76-й годовщины освобождении от немецко-фашистских захватчиков и 1117-ю годовщину первого упоминания о городе в летописи.

В обычном формате мероприятия проходить не будут из-за ограничительных мер, связанных с риском распространения коронавируса. Накануне глава города Елена Полонская напомнила о программе празднования Дня города. В частности, многие мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Вечером псковичей и гостей областного центра ожидает 10-минутный праздничный фейерверк. Кроме того, сегодня, 23 июля состоится вручение медалей «За заслуги перед Псковом»