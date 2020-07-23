Пять человек эвакуировали из-за пожара в отеле «Псковская Швейцария»

08:53, 23 июля 2020, ПАИ

Из-за пожара в отеле «Псковская Швейцария» эвакуировали пять человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

22 июля в 23:25 в деревне Вашина Гора Печорского района в двухэтажном административном корпусе отеля «Псковская Швейцария» в подвальном помещении огнём повреждена стена возле отопительной печи. Причиной пожара стала неисправность печи.

Из-за пожара из отеля эвакуировали пять человек, из людей никто не пострадал.

22 июля в 12:42 в СНТ «Родничок» Опочецкого района сгорела надворная постройка из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом.