В Палкино курение стало причиной пожара в трёхкомнатной квартире

09:03, 23 июля 2020, ПАИ

Курение стало причиной пожара в трёхкомнатной квартире в посёлке Палкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

22 июля в 13:43 на улице Островской в посёлке Палкино произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме – сгорели две комнаты в квартире. Огнём была уничтожена мебель.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении хозяина. Из людей никто не пострадал.