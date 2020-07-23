0
08:48
В Дедовичском районе при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
00:23
Видео: задержание подозреваемого в нападении с ножом на посетителя псковской закусочной
22:29
Пожар потушили на улице Герцена в Пскове
22:05
В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной
21:08
613 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
17:46
Два автомобиля столкнулись под Великими Луками
15:18
В Порхове массово поджигают мусорные контейнеры
Еще новости
Происшествия

В Палкино курение стало причиной пожара в трёхкомнатной квартире

Курение стало причиной пожара в трёхкомнатной квартире в посёлке Палкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

22 июля в 13:43 на улице Островской в посёлке Палкино произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме – сгорели две комнаты в квартире. Огнём была уничтожена мебель.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении хозяина. Из людей никто не пострадал.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Дедовичском районе при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
23 июля 2020
В Дедовичском районе при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
Видео: задержание подозреваемого в нападении с ножом на посетителя псковской закусочной
23 июля 2020
Видео: задержание подозреваемого в нападении с ножом на посетителя псковской закусочной
Пожар потушили на улице Герцена в Пскове
22 июля 2020
Пожар потушили на улице Герцена в Пскове
В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной
22 июля 2020
В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной 1
613 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
22 июля 2020
613 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Два автомобиля столкнулись под Великими Луками
21 июля 2020
Два автомобиля столкнулись под Великими Луками
В Порхове массово поджигают мусорные контейнеры
21 июля 2020
В Порхове массово поджигают мусорные контейнеры
Стали известны подробности ДТП в Пскове с пострадавшим 13-летним мальчиком
21 июля 2020
Стали известны подробности ДТП в Пскове с пострадавшим 13-летним мальчиком

Идет загрузка...