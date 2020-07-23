0
10:14
Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков
10:12
Уютная атмосфера и здоровый азарт: Как работает социальная гостиная для детей войны в Пскове
10:10
Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района
10:00
Оксана Фёдорова поздравила псковичей с Днём города
09:49
Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень
09:22
Власти Пскова поздравили горожан с Днём города
08:56
Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни
Еще новости
Общество

Группа ABBA выпустит пять новых песен

Фото: ru.wikipedia.org.

Легендарная шведская группа ABBA планирует выпустить пять новых песен в 2021 году. Об этом пишет RT со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

«Они записали пять новых песен, которые должны были увидеть свет в конце прошлого года… Из-за технических сложностей и пандемии всё затянулось. Но он [участник группы Бьорн Ульвеус] пообещал мне, что новые песни группы ABBA будут выпущены в 2021 году», - рассказал ведущий.

По словам Бьорна Ульвеуса, одна из песен звучит в стиле поп-музыки 1970-х годов, а вторая существует «вне времени».

«Мы все четверо посчитали, что где-то через 35 лет будет весело вновь собраться и отправиться в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали. И было ощущение, что время замерло и отлучились мы лишь на короткий перерыв», - отмечают участники ABBA в Instagram.

Два трека – I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down – музыканты записали ещё в 2018 году, но их премьера несколько раз откладывалась. До этого участники квартета опровергали слухи о воссоединении, однако несколько лет назад начали работу над виртуальным туром с их голографическими двойниками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков
23 июля 2020
Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков
Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района
23 июля 2020
Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района
Оксана Фёдорова поздравила псковичей с Днём города
23 июля 2020
Оксана Фёдорова поздравила псковичей с Днём города
Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень
23 июля 2020
Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень
Власти Пскова поздравили горожан с Днём города
23 июля 2020
Власти Пскова поздравили горожан с Днём города
Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни
23 июля 2020
Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни
Александр Котов поздравил псковичей с Днём города
23 июля 2020
Александр Котов поздравил псковичей с Днём города
Учёные обнаружили эффективные антитела против коронавируса
23 июля 2020
Учёные обнаружили эффективные антитела против коронавируса

Идет загрузка...