Группа ABBA выпустит пять новых песен

09:14, 23 июля 2020, ПАИ

Легендарная шведская группа ABBA планирует выпустить пять новых песен в 2021 году. Об этом пишет RT со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

«Они записали пять новых песен, которые должны были увидеть свет в конце прошлого года… Из-за технических сложностей и пандемии всё затянулось. Но он [участник группы Бьорн Ульвеус] пообещал мне, что новые песни группы ABBA будут выпущены в 2021 году», - рассказал ведущий.

По словам Бьорна Ульвеуса, одна из песен звучит в стиле поп-музыки 1970-х годов, а вторая существует «вне времени».

«Мы все четверо посчитали, что где-то через 35 лет будет весело вновь собраться и отправиться в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали. И было ощущение, что время замерло и отлучились мы лишь на короткий перерыв», - отмечают участники ABBA в Instagram.

Два трека – I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down – музыканты записали ещё в 2018 году, но их премьера несколько раз откладывалась. До этого участники квартета опровергали слухи о воссоединении, однако несколько лет назад начали работу над виртуальным туром с их голографическими двойниками.