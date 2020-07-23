0
10:14
Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков
10:12
Уютная атмосфера и здоровый азарт: Как работает социальная гостиная для детей войны в Пскове
10:10
Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района
10:00
Оксана Фёдорова поздравила псковичей с Днём города
09:49
Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень
09:22
Власти Пскова поздравили горожан с Днём города
08:56
Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни
Еще новости
Общество

Власти Пскова поздравили горожан с Днём города

С Днём города местных жителей поздравили власти Пскова. Соответствующее поздравление от главы города Пскова Елены Полонской и главы администрации Пскова Александра Братчикова было размещено на сайте пресс-службы муниципалитета.

«Это особый праздник, напоминающий о наших традициях и истории. Сегодня мы отмечаем 1117-ю годовщину со дня первого упоминания города в летописи и 76-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мы можем гордиться нашим Псковом - Городом воинской славы. Испокон веков он был и остаётся стражем и защитником нашей земли», - отметили власти города.

«Спасибо всем, кто сегодня своим ежедневным трудом вписывает свои страницы в золотую летопись Пскова, кто не жалеет сил ради его процветания», - добавили Елена Полонская и Александр Братчиков.

Ранее с Днём города псковичей поздравил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков
23 июля 2020
Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков
Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района
23 июля 2020
Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района
Оксана Фёдорова поздравила псковичей с Днём города
23 июля 2020
Оксана Фёдорова поздравила псковичей с Днём города
Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень
23 июля 2020
Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень
Власти Пскова поздравили горожан с Днём города
23 июля 2020
Власти Пскова поздравили горожан с Днём города
Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни
23 июля 2020
Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни
Александр Котов поздравил псковичей с Днём города
23 июля 2020
Александр Котов поздравил псковичей с Днём города
Учёные обнаружили эффективные антитела против коронавируса
23 июля 2020
Учёные обнаружили эффективные антитела против коронавируса

Идет загрузка...