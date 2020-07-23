Власти Пскова поздравили горожан с Днём города

09:22, 23 июля 2020, ПАИ

С Днём города местных жителей поздравили власти Пскова. Соответствующее поздравление от главы города Пскова Елены Полонской и главы администрации Пскова Александра Братчикова было размещено на сайте пресс-службы муниципалитета.

«Это особый праздник, напоминающий о наших традициях и истории. Сегодня мы отмечаем 1117-ю годовщину со дня первого упоминания города в летописи и 76-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мы можем гордиться нашим Псковом - Городом воинской славы. Испокон веков он был и остаётся стражем и защитником нашей земли», - отметили власти города.

«Спасибо всем, кто сегодня своим ежедневным трудом вписывает свои страницы в золотую летопись Пскова, кто не жалеет сил ради его процветания», - добавили Елена Полонская и Александр Братчиков.

Ранее с Днём города псковичей поздравил Александр Котов.