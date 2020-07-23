Оксана Фёдорова поздравила псковичей с Днём города

10:00, 23 июля 2020, ПАИ

Уроженка Пскова, Мисс Вселенная Оксана Фёдорова записала видеопоздравление с Днем города Пскова.

«Я от всей души поздравляю свой родной город Псков с днем рождения! - обратилась Оксана Федорова. - Один из старейших русских городов празднует 1117-летие. Я с гордостью могу сказать, что Псков – один из самых красивых городов».

Знаменитая псковичка рассказала, что Псков – город княгини Ольги, который когда-то называли русским Парижем, что псковские храмы внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оксана Федорова отметила, что Псковская земля подарила миру таких великих людей, как композитор Мусоргский, художник Валентин Васильев, адмирал Врангель, писатель Вениамин Каверин, исследователи севера братья Лаптевы, а в родовом имении Михайловское Пушкин создал одно из самых эпичных своих произведений.

«Для меня Псков – город моего детства, и я от всей души желаю городу и всем его жителям процветания и благополучия. С праздником, с днем рождения, великий Псков!» - закончила Оксана Федорова.

23 июля Псков отмечает 1117-ю годовщину первого упоминания о городе в летописи и 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.