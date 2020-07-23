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Общество

Три автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Невель

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области.

BMW, ВАЗ и «Урал» столкнулись на 214-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП случилось 22 июля в 14:55.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области.

20-летний житель Усвят на BMW врезался в ВАЗ-21150, который поворачивал налево. За рулем «Лады» находился 65-летний петербуржец. После столкновения с иномаркой ВАЗ въехал в грузовик Урал-4320 под управлением 27-летнего псковича.

В результате аварии госпитализировали 53-летнюю пассажирку «Лады» с подозрением на ушиб головного мозга, водитель машины получил ссадины и сотрясение головного мозга.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Все участники столкновения были трезвы. Полиция проводит проверку.

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