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Общество

Михаил Ведерников поздравил Сергея Тарасика с вступлением в должность главы Печорского района

Фото ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Сергея Тарасика с вступлением в должность главы Печорского района. Инаугурация прошла в торжественной обстановке в Печорском районном центре культуры 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона указал на то, что избирательная кампания была необычной и сложной, была приостановлена из-за коронавируса, а потом возобновлена. «Наш кандидат одержал уверенную победу», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто принял участие в выборах. «Впереди у нас ещё достаточно сложный этап – единый день голосования», – добавил он и пожелал Сергею Тарасику удачи.

12 июля кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Тарасик одержал победу на выборах главы Печорского района, набрав более 67 % голосов.

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