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Общество

Ремонт улицы Каштановой в Печорах завершат в конце сентября

Фото: ПАИ.

Дорожные работы возле здания администрации Печорского района на улице Каштановой завершат к концу сентября, несмотря на отставание от графика. Об этом сообщил председатель профильного комитета Борис Ёлкин во время выезда в Печоры 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Ёлкин доложил, что рабочие отфрезеровали старое покрытие, проводят замену бортового камня. «Есть отставание от графика, но успеем в конце сентября завершить», - отметил руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. По его словам, отставание от графика произошло из-за необходимости перекладывать коммунальные сети.

Фото: ПАИ.

Ремонтом дороги занимается местный подрядчик ООО «Печорыагродорстрой». Благоустройство проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность ремонтируемого участка на улице Каштановой составляет 291 метр. Кроме того, будет расширена и приведена в порядок парковка, а на тротуарах положат плитку. Работы должны завершиться до 30 сентября 2020 года.

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