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Общество

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с Сергеем Тарасиком

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Печорского района Сергеем Тарасиком 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что основная задача встречи – обсудить планы на будущее, скорректировать планы областной и районной администраций, а также выстроить работу таким образом, чтобы наказы избирателей были выполнены.

Сергей Тарасик рассказал, что поступали обращения по самым разным вопросам: начиная с дорог и заканчивая мусорными баками. «Естественно, все вопросы имеют важное значение. Ни один вопрос не останется незамеченным», – отметил он и добавил, что некоторые проблемы уже удалось решить.

Глава района отметил, что очень многих интересуют вопросы благоустройства и водоснабжения, ведется подготовка к отопительному сезону. Также в Печорах активно ремонтируются дороги, добавил он.

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