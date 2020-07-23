0
12:17
Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах
12:05
Михаил Ведерников поздравил с 75-летием областной дом ребёнка в Печорах
11:35
Еще 58 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
11:31
3 534 человека заболели коронавирусом в Псковской области
11:05
ФОТОФАКТ: Автомобиль въехал в клумбы в центре Октябрьской площади
11:00
5 848 россиян заразились коронавирусом в России за сутки
10:51
Татьяна Навка посетила Псково-Печерскую обитель
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников поздравил с 75-летием областной дом ребёнка в Печорах

Фото: ПАИ.

В этом году областной дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы в городе Печоры отмечает 75-летие. С этой значимой датой сотрудников и воспитанников учреждения поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы приехали, в первую очередь, поздравить вас с 75-летием. Дата впечатляющая. Тем более, это год 75-летия Победы», - обратился глава региона к коллективу.

Фото: ПАИ.

Михаил Ведерников поблагодарил врачей и воспитателей Дома ребенка за их работу и заботу о детях. «Хочу сказать вам искренние слова благодарности за вашу работу. Зарплаты у вас, конечно, небольшие, но на таких должностях люди просто ради зарплат работать не могут. Для того чтобы заниматься с детками, нужно иметь большое доброе сердце. Поэтому спасибо вам огромное. Мы по возможности будем стараться помогать, чтобы дети находились в хороших условиях», - сказал губернатор.

Фото: ПАИ.

Сотрудники провели Михаилу Ведерникову экскурсию по учреждению, показали хозяйственные помещения и комнаты, где занимаются дети.

Фото: ПАИ.

Глава региона заверил, что в этом году на территории дома ребенка появятся новые веранды, будет отремонтирован подъезд к учреждению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах
23 июля 2020
Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах
Михаил Ведерников поздравил с 75-летием областной дом ребёнка в Печорах
23 июля 2020
Михаил Ведерников поздравил с 75-летием областной дом ребёнка в Печорах
Еще 58 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
23 июля 2020
Еще 58 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
3 534 человека заболели коронавирусом в Псковской области
23 июля 2020
3 534 человека заболели коронавирусом в Псковской области
ФОТОФАКТ: Автомобиль въехал в клумбы в центре Октябрьской площади
23 июля 2020
ФОТОФАКТ: Автомобиль въехал в клумбы в центре Октябрьской площади
5 848 россиян заразились коронавирусом в России за сутки
23 июля 2020
5 848 россиян заразились коронавирусом в России за сутки
Татьяна Навка посетила Псково-Печерскую обитель
23 июля 2020
Татьяна Навка посетила Псково-Печерскую обитель
Три автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Невель
23 июля 2020
Три автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Невель

Идет загрузка...