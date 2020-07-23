Михаил Ведерников поздравил с 75-летием областной дом ребёнка в Печорах

12:05, 23 июля 2020, ПАИ

В этом году областной дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы в городе Печоры отмечает 75-летие. С этой значимой датой сотрудников и воспитанников учреждения поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы приехали, в первую очередь, поздравить вас с 75-летием. Дата впечатляющая. Тем более, это год 75-летия Победы», - обратился глава региона к коллективу.

Михаил Ведерников поблагодарил врачей и воспитателей Дома ребенка за их работу и заботу о детях. «Хочу сказать вам искренние слова благодарности за вашу работу. Зарплаты у вас, конечно, небольшие, но на таких должностях люди просто ради зарплат работать не могут. Для того чтобы заниматься с детками, нужно иметь большое доброе сердце. Поэтому спасибо вам огромное. Мы по возможности будем стараться помогать, чтобы дети находились в хороших условиях», - сказал губернатор.

Сотрудники провели Михаилу Ведерникову экскурсию по учреждению, показали хозяйственные помещения и комнаты, где занимаются дети.

Глава региона заверил, что в этом году на территории дома ребенка появятся новые веранды, будет отремонтирован подъезд к учреждению.