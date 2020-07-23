Музей «Россия – моя история» может строиться так же быстро, как инфекционная больница

12:50, 23 июля 2020, ПАИ

Здание в историческом парке «Россия – моя история» могут построить так же быстро, как новую инфекционную больницу в Пскове. Об этом на совещании по реализации проекта парка 23 июля сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам руководителя профильного комитета, строительство полностью завершится в марте-апреле, поскольку зимой нельзя прокладывать коммуникации к зданию.

Генеральный директор «ПсковСтройПроект» Дмитрий Назаров сообщил, что все замечания по проекту устранены, материалы дополнены, проект прошел госэкспертизу.

«Все, что необходимо для строительства объекта, есть, можно приступать», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«К 10 августа мы планируем подготовить конкурсную документацию, чтобы после 10 августа объявить конкурс», - отметил Сергей Грахов.