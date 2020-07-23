Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области
Псковские десантники возложили цветы к мемориалу в поселке Демянск Новгородской области. 23 июля в соседнем регионе прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-й годовщине создания воздушно-десантных войск, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. В церемонии также принял участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
Псковичи отдали дань памяти воинам-десантникам, погибшим в 1942 году.
Монумент расположен возле церкви на въезде в Демянск со стороны деревни Жирково. В километре от этого места в ночь на 21 марта 1942 года десантники атаковали штаб немецкого корпуса, вели бой за овладение Демянским аэродромом противника.