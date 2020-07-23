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Общество

Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Псковские десантники возложили цветы к мемориалу в поселке Демянск Новгородской области. 23 июля в соседнем регионе прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-й годовщине создания воздушно-десантных войск, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. В церемонии также принял участие губернатор Новгородской области Андрей  Никитин

  • Псковские десантники отдали дань памяти в поселке Демянск Новгородской области
    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
  • Псковские десантники отдали дань памяти в поселке Демянск Новгородской области
    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
  • Псковские десантники отдали дань памяти в поселке Демянск Новгородской области
    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
  • Псковские десантники отдали дань памяти в поселке Демянск Новгородской области
    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
  • Псковские десантники отдали дань памяти в поселке Демянск Новгородской области
    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
  • Псковские десантники отдали дань памяти в поселке Демянск Новгородской области
    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
  • Псковские десантники отдали дань памяти в поселке Демянск Новгородской области
    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
  • Псковские десантники отдали дань памяти в поселке Демянск Новгородской области
    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
  • Псковские десантники отдали дань памяти в поселке Демянск Новгородской области
    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Псковичи отдали дань памяти воинам-десантникам, погибшим в 1942 году.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Монумент расположен возле церкви на въезде в Демянск со стороны деревни Жирково. В километре от этого места в ночь на 21 марта 1942 года десантники атаковали штаб немецкого корпуса, вели бой за овладение Демянским аэродромом противника.

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Губернатор поздравил псковичей с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области Пыталовский район празднует 76-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник Около 300 псковских фронтовиков получат телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью Более 27 млн деревьев высадили в рамках международной акции «Сад памяти» Семь наград выиграли псковские моделисты на конкурсе «День Победы – 2020» Себеж отмечает День освобождения от гитлеровской оккупации в годы войны Шествие «Бессмертного полка» намерены отложить на сентябрь Две виртуальные викторины подготовили библиотекари Пскова к Дню города
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