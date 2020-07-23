90% семей с детьми получили выплаты в период пандемии

13:29, 23 июля 2020, ПАИ

90 % семей с детьми уже назначены дополнительные выплаты на детей до 16 лет. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, пишет «Интерфакс».

«Действительно, последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, прежде всего детишкам - это дети от нуля до трех лет и также еще с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата - уже более 90 процентов», - доложил Топилин президенту Владимиру Путину.

Глава ПФР отметил, что в стране на эти выплаты могут рассчитывать 28 миллионов детей до 16 лет. «Если брать всю когорту - детей с нуля до 16 лет, то, по нашим оценкам, теоретически мы можем выйти на цифру почти 28 миллионов», - сказал Топилин.

Топилин рассказал, что, в основном, семьи оформляют заявления на выплаты через портал госуслуг. Если это невозможно, чиновники стараются «дойти до каждой семьи».

«В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя», - заключил руководитель Пенсионного фонда России.