Резкого увеличения тарифов на тепло и горячую воду не будет – Алексей Кириллов

14:06, 23 июля 2020, ПАИ

В середине июля депутаты гордумы утвердили в должности директора Псковских тепловых сетей Игоря Максимова. Новый руководитель озвучил планы акционирования муниципального предприятия. «АиФ-Псков» выяснил у экспертов, что это может значить для простых горожан.

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов считает, что опасаться, что концессионер резко увеличит тарифы на тепло и горячую воду, закроет невыгодные направления деятельности и сократит персонал, не стоит.

Федеральный закон «О концессионных соглашениях» связывает руки.

«Хорошо бы ознакомиться с проектом концессионного договора и его параметрами. Это бы сняло много вопросов и страхов по поводу планов концессионера», - добавляет, Алексей Кириллов.

«Резкого увеличения тарифов на тепло и горячую воду не будет, законом защищены. Это решает и проблему постоянных задержек с выплатами субсидий из регионального бюджета», - заверил спикер.

А вообще, уверен общественник, «концессия в сфере ЖКХ – федеральная повестка. Можно долго сопротивляться, но рано или поздно эта «прогрессивная форма взаимодействия власти и частного капитала» массово придет и в Псковскую область».

С мнением других экспертов можно ознакомиться в статье «АиФ-Псков» «Теплое место».