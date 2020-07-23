0
14:54
Об особом псковском характере рассказал Андрей Турчак
14:29
Губернатор поздравил псковичей с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
14:19
Два очага коронавируса вспыхнули в Псковской областной больнице
14:17
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
13:43
«Писала на автомате» - псковичка рассказала, как получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе
13:20
Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области
13:02
Псково-Изборский объединённый музей получит федеральный статус в 2021 году
Еще новости
Общество

Резкого увеличения тарифов на тепло и горячую воду не будет – Алексей Кириллов

В середине июля депутаты гордумы утвердили в должности директора Псковских тепловых сетей Игоря Максимова. Новый руководитель озвучил планы акционирования муниципального предприятия. «АиФ-Псков» выяснил у экспертов, что это может значить для простых горожан.

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов считает, что опасаться, что концессионер резко увеличит тарифы на тепло и горячую воду, закроет невыгодные направления деятельности и сократит персонал, не стоит.

Федеральный закон  «О концессионных соглашениях» связывает руки.

«Хорошо бы ознакомиться с проектом концессионного договора и его параметрами. Это бы сняло много вопросов и страхов по поводу планов концессионера», - добавляет, Алексей Кириллов.

«Резкого увеличения тарифов на тепло и горячую воду не будет, законом защищены. Это решает и проблему постоянных задержек с выплатами  субсидий из регионального бюджета», - заверил спикер.

А вообще, уверен общественник, «концессия в сфере ЖКХ – федеральная повестка. Можно долго сопротивляться, но рано или поздно эта «прогрессивная форма взаимодействия власти и частного капитала» массово придет и в Псковскую область».

С мнением других экспертов можно ознакомиться в статье «АиФ-Псков» «Теплое место».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Об особом псковском характере рассказал Андрей Турчак
23 июля 2020
Об особом псковском характере рассказал Андрей Турчак
Губернатор поздравил псковичей с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
23 июля 2020
Губернатор поздравил псковичей с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Два очага коронавируса вспыхнули в Псковской областной больнице
23 июля 2020
Два очага коронавируса вспыхнули в Псковской областной больнице
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
23 июля 2020
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
«Писала на автомате» - псковичка рассказала, как получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе
23 июля 2020
«Писала на автомате» - псковичка рассказала, как получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе
Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области
23 июля 2020
Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области
Псково-Изборский объединённый музей получит федеральный статус в 2021 году
23 июля 2020
Псково-Изборский объединённый музей получит федеральный статус в 2021 году
Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах
23 июля 2020
Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах

Идет загрузка...