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Общество

Губернатор поздравил псковичей с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Фото Дарьи Хватковой.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Пскова с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил, что в 1944 году 23 июля фашистов выбросили за пределы города. «Псков освобождался в результате жестоких боев, враг не хотел признавать поражение. Покидая город, он разрушал все на своем пути, оставляя после себя разруху, пепелища и заминированные улицы», - отметил губернатор.

После освобождения от немецко-фашистских захватчиков горожане с воодушевлением стали восстанавливать Псков, разбирая завалы, заново отстраивая здания, дороги, храмы.

«Сегодня мы вспоминаем военный и трудовой подвиг соотечественников, которые вернули нам Псков и мирное небо над ним. Наша общая задача — сохранить это достояние, отвоёванное, сохраненное и отстроенное руками, жизнями и силами многих людей», - призвал Михаил Ведерников.

Глава региона обратил внимание на то, что от каждого жителя Пскова зависит, каким город станет в будущем, каким его увидят следующие поколения.

«Уважаемые псковичи! Благодарю каждого из вас, кто своей энергией, трудами и талантами служит родному городу. Уверен, что впереди у нас много прекрасных событий, новых открытий и побед! С праздником!» - поздравил Михаил Ведерников.

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