Пациентов с коронавирусом будут лечить только в псковском COVID-центре

15:19, 23 июля 2020, ПАИ

С понедельника, 28 июля, в режиме COVID-центра продолжит работать только Псковская городская больница. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на селекторном совещании с медиками региона 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Таким образом, остальные медицинские учреждения, в которых также лечили пациентов с коронавирусом, начнут работать в штатном режиме.

«Ресурсов COVID-центра достаточно», - отметил глава региона.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что сейчас в регионе развернута 751 койка в трех стационарах, но с понедельника 630 коек для детей и взрослых будут работать только в Псковской городской больнице.