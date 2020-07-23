Бывший обсерватор «Гороховое озеро» с 1 августа будет принимать детей

15:25, 23 июля 2020, ПАИ

Обсерватор «Гороховое озеро» в Островском районе прекращает свою работу, с 1 августа санаторий начнет принимать детей. Об этом на селекторном совещании с медиками региона 23 июля сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель профильного комитета сообщила, что на лечении в Псковской области находятся 513 пациентов с коронавирусом, 320 из них – на амбулаторном наблюдении. У 105 развилась коронавирусная пневмония, 4 из них находятся на ИВЛ.

Общий коечный фонд Псковской области – 751 койка в трех стационарах. Прекращена госпитализация в Великолукскую больницу и психбольницу №1. С понедельника 630 коек для детей и взрослых будут работать только в Псковской городской больнице.