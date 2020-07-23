Тестирование на наличие антител к COVID-19 будут проводить в Псковской области

15:21, 23 июля 2020, ПАИ

В Псковской области планируют проводить тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что запланированы проведения тестирования медицинского персонала и населения на наличие антител к коронавирусу.

Михаил Ведерников также напомнил, что опасность распространения коронавируса ещё не миновала.