Михаил Ведерников: Угроза распространения коронавируса ещё не миновала

15:13, 23 июля 2020, ПАИ

Угроза распространения коронавируса в Псковской области ещё не миновала. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Коронавирусная ситуация улучшается, но угроза ещё не миновала, - отметил губернатор. – За последние три дня незначительный рост заболевших».

Также глава региона отметил, что растёт количество выздоровевших после коронавируса.

Кроме того, губернатор напомнил о двух очагах в областной больнице.

«Очаги удалось быстро локализовать, за четыре дня всего 10 человек заболели», - добавил Ведерников.