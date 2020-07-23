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Общество

Михаил Ведерников: Угроза распространения коронавируса ещё не миновала

Угроза распространения коронавируса в Псковской области ещё не миновала. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Коронавирусная ситуация улучшается, но угроза ещё не миновала, - отметил губернатор. – За последние три дня незначительный рост заболевших».

Также глава региона отметил, что растёт количество выздоровевших после коронавируса.

Кроме того, губернатор напомнил о двух очагах в областной больнице.

«Очаги удалось быстро локализовать, за четыре дня всего 10 человек заболели», - добавил Ведерников.

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