0
16:48
Визит губернатора в Печоры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:36
Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
16:29
Двоих псковичей наградили знаком «Почётный гражданин города»
15:50
Иммунитет к коронавирусу есть у 3% протестированных жителей Псковской области
15:43
В 3,3 раза снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области
15:21
Тестирование на наличие антител к COVID-19 будут проводить в Псковской области
15:17
Доплаты работающим в красной зоне псковским медикам сохранятся до августа
Еще новости
Общество

Псковский физкультурный диспансер возобновляет работу после карантина

После карантина возобновил работу псковский физкультурный диспансер. Об этом рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина во время селекторного совещания с медиками 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На пике эпидемии все виды посещения медорганизаций с профилактической целью были приостановлены», - напомнила Надежда Рагозина, добавив, что были запрещены профосмотры взрослых, диспансеризация взрослых и детей, предварительные и периодические медосмотры, медобследование при найме на работу.

Надежда Рагозина заявила о возобновлении работы физкультурного диспансера.

«По-прежнему сохраняется запрет для людей старше 65 лет», - добавила Рагозина, отметив, что потоки и виды обследований будут сгруппированы по годам рождения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Амплификатор сгорел в великолукской лаборатории Иммунитет к коронавирусу есть у 3% протестированных жителей Псковской области Каждый десятый житель Псковской области обследован на коронавирус В 3,3 раза снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области 80 пациентов с бессимптомной формой коронавируса наблюдают в Пскове Псковский физкультурный диспансер возобновляет работу после карантина Бывший обсерватор «Гороховое озеро» с 1 августа будет принимать детей Тестирование на наличие антител к COVID-19 будут проводить в Псковской области Пациентов с коронавирусом будут лечить только в псковском COVID-центре Доплаты работающим в красной зоне псковским медикам сохранятся до августа
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Визит губернатора в Печоры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 июля 2020
Визит губернатора в Печоры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
23 июля 2020
Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
Двоих псковичей наградили знаком «Почётный гражданин города»
23 июля 2020
Двоих псковичей наградили знаком «Почётный гражданин города»
Иммунитет к коронавирусу есть у 3% протестированных жителей Псковской области
23 июля 2020
Иммунитет к коронавирусу есть у 3% протестированных жителей Псковской области
В 3,3 раза снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области
23 июля 2020
В 3,3 раза снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области
Тестирование на наличие антител к COVID-19 будут проводить в Псковской области
23 июля 2020
Тестирование на наличие антител к COVID-19 будут проводить в Псковской области
Доплаты работающим в красной зоне псковским медикам сохранятся до августа
23 июля 2020
Доплаты работающим в красной зоне псковским медикам сохранятся до августа
Михаил Ведерников: Угроза распространения коронавируса ещё не миновала
23 июля 2020
Михаил Ведерников: Угроза распространения коронавируса ещё не миновала

Идет загрузка...