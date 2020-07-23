Псковский физкультурный диспансер возобновляет работу после карантина

15:35, 23 июля 2020, ПАИ

После карантина возобновил работу псковский физкультурный диспансер. Об этом рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина во время селекторного совещания с медиками 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На пике эпидемии все виды посещения медорганизаций с профилактической целью были приостановлены», - напомнила Надежда Рагозина, добавив, что были запрещены профосмотры взрослых, диспансеризация взрослых и детей, предварительные и периодические медосмотры, медобследование при найме на работу.

Надежда Рагозина заявила о возобновлении работы физкультурного диспансера.

«По-прежнему сохраняется запрет для людей старше 65 лет», - добавила Рагозина, отметив, что потоки и виды обследований будут сгруппированы по годам рождения.