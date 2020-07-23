В 3,3 раза снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области

15:43, 23 июля 2020, ПАИ

В Псковской области количество новых случаев заражения коронавирусом снизилось в 3,3 раза. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Отмечаем снижение в 3,3 раза новых случаев заражения в сравнении с началом июня», - отметил Александр Нестерук, добавив, что работа лабораторной службы заметно улучшается, поскольку снизилась нагрузка.

По словам главного санитарного врача, в мае и июне заболевания преобладали в районных центрах и на селе, был зафиксирован завоз коронавирусной инфецкии.

«Из 600 человек, которые заболели в июне – 207 псковичи, 120 – великолучане», - добавил Нестерук.