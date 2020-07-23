Минимальную комиссию за выдачу банковской гарантии снизил Сбербанк

16:11, 23 июля 2020, ПАИ

Сбербанк снизил минимальную комиссию за выдачу банковской гарантии вдвое – с 2000 до 950 рублей. Об этом псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Услуга доступна как для новых клиентов Сбербанка, так и для действующих. Подать заявку можно дистанционно. Как сообщили в финансовой организации, при наличии расчётного счёта в банке время оформления займет не более двух часов. Более того, гарантии предоставляются без залогового обеспечения и поручительств.

Средний размер гарантии в Северо-Западном федеральном округе составляет 300 тысяч рублей.

«Банковская гарантия – это понятный и надёжный финансовый инструмент, который стал ещё более доступным для малого бизнеса. Мы наблюдаем растущий интерес к банковским гарантиям со стороны предпринимателей СЗФО. Так, только с начала 2020 года на Северо-Западе клиенты Сбербанка получили более двух тысяч гарантий на общую сумму свыше 600 миллионов рублей», - рассказал Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Изменения по снижению комиссии касаются банковских гарантий на исполнение обязательств в рамках Федеральных законов о государственных закупках 223-ФЗ и 44-ФЗ и постановления Правительства 615 для индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью с выручкой менее 400 миллионов рублей в год.