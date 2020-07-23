Охват жителей Псковской области услугами регоператора ТКО составляет порядка 600 тысяч

17:12, 23 июля 2020, ПАИ

Услугой по обращению с ТКО охвачены порядка 600 тысяч жителей Псковской области. Об этом рассказал директор филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст в эфире псковской радиостанции, сообщили в пресс-службе компании.

«За 1,5 года была оперативно решена масса вопросов. Например, определение мест накопления, этим занимались органы местного самоуправления совместно с нашими сотрудниками. Были определены места для последующей установки контейнерных площадок, накопления мешков», — рассказал Сергей Пайст.

На 100% места накопления определены ещё не были. Сергей Пайст отметил, что есть ещё над чем работать, а также напомнил, что с 1 января 2019 года регоператор установил в регионе порядка 10 тысяч контейнеров различного объёма.