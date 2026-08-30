Модный аксессуар X века: на раскопках в Псковской области нашли костяную пуговицу

19:47, 30 августа 2026, ПАИ

Археологи впервые нашли костяную пуговицу «потрясающей сохранности» на раскопках в поселении Горожане в Новосокольническом районе Псковской области. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».

В коллекции находок с поселения Горожане есть целый комплекс пуговиц X-XI вв. Они делятся на две примерно равные по количеству предметов группы: литые бронзовые пуговицы с ушком и грибовидной головкой и шаровидные пуговицы, сделанные из двух спаянных друг с другом тисненых половинок. Такие пуговицы были обнаружены в культурном слое и в этом году.

«Но впервые мы нашли костяную пуговицу, причем потрясающей сохранности. Было ощущение, что её потеряли буквально накануне - так хорошо выглядел этот предмет. Пуговица достаточно крупная, для верхней одежды, полукруглой формы. Лицевая часть украшена циркульным орнаментом, при этом видно, что мастер старался: все кружочки выполнены очень четко и ровно расположены по поверхности пуговицы. В центре просверлено одно отверстие: скорее всего, через отверстие продевался шнурок и затем на нем завязывали узелок, чтобы закрепить пуговицу на одежде и не дать ей отвалиться. Сейчас такой способ крепления пуговиц называют «канадским», - рассказали археологи.

Археологи пришли к выводу, что такие пуговицы на поселении были редкостью, раз она встретилась впервые за 10 лет раскопок.

«Откуда же появилась на горожанской поле эта костяная «гостья»? Ряд исследователей связывают появление и распространение таких пуговиц по территории Древней Руси с южнорусской (киевской) традицией. Не будем утверждать, что нашу находку изготовил мастер-костерез прямо в Киеве, но крепилась она к одежде человека, который не только понимал толк в моде X века, но и мог позволить себе такой оригинальный аксессуар», - подытожили специалисты.

Ранее сообщалось, что на раскопаках в поселении Горожане найден «молоточек Тора».