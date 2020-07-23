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Общество

Ганзейская ладья отправилась в первый большой поход к Талабским островам

Фото: Федор Егоров.

Знаменитая псковская ладья отправилась в пятидневное путешествие к Талабским островам. Об этом сообщается в группе клуба исторической реконструкции «Чертог Раса».

Фото: Федор Егоров.

22 июля псковичи выдвинулись в первый большой поход. «Экипаж корабля, состоящий из суровых и храбрых викингов замечательных объединений КИР «Усадьба» , КИР «Чертог Раса» и КИР «Tallskög» следуют в данный момент по водам псковского моря к Талабскому архипелагу», - говорится в сообщении.

Вернуться в Псков путешественники должны в воскресенье.

Фото: Федор Егоров.

Ганзейскую ладью построили в 2018 году, ее спускали на воду в Дни города и Ганзейские дни, которые проходили в Пскове в 2019 году. Теперь судно отправилось в большое плавание.

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