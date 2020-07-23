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Общество

Изнанка салюта: кто и как делает фейерверк на день города. ВИДЕО

23 июля в День города псковичи традиционно наблюдают праздничный салют на берегу Великой. В этом году залпы прозвучат в 22:30. Лучше всего пиротехническое представление будет видно с Ольгинского моста, который для этого на час  перекроют,  и с улицы Профсоюзной, начиная от Октябрьской площади. Городская администрация для проведения салюта приглашает специалистов из Москвы, столичные пиротехники эксклюзивно для ПАИ показали, как рождается взрывоопасное шоу.

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