0
18:01
Изнанка салюта: кто и как делает фейерверк на день города. ВИДЕО
18:00
Всенощное бдение в праздник княгини Ольги проходит в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
17:25
Ганзейская ладья отправилась в первый большой поход к Талабским островам
17:18
В Псковской области долги предприятий по зарплате превысили 112 млн рублей
16:48
Визит губернатора в Печоры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:36
Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
16:29
Двоих псковичей наградили знаком «Почётный гражданин города»
Еще новости
Общество

В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»

Парламентарии внесли в Госдуму РФ законопроект о продлении «дачной амнистии» ещё на пять лет – до 1 марта 2026 года, сообщает пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что «дачная амнистия» действует почти 14 лет и за это время позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

Внесённый законопроект предлагает три базовых изменения. Во-первых, это продление на пять лет упрощённого порядка оформления прав граждан на дома, построенные на садовых земельных участках и участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Во-вторых, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

В-третьих, депутаты рекомендовали продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, возведение которых было начато до 4 августа 2018 года. Предполагается, что эта норма послужит мотивацией для граждан к возобновлению строительства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Изнанка салюта: кто и как делает фейерверк на день города. ВИДЕО
23 июля 2020
Изнанка салюта: кто и как делает фейерверк на день города. ВИДЕО
Всенощное бдение в праздник княгини Ольги проходит в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
23 июля 2020
Всенощное бдение в праздник княгини Ольги проходит в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Ганзейская ладья отправилась в первый большой поход к Талабским островам
23 июля 2020
Ганзейская ладья отправилась в первый большой поход к Талабским островам
В Псковской области долги предприятий по зарплате превысили 112 млн рублей
23 июля 2020
В Псковской области долги предприятий по зарплате превысили 112 млн рублей
Визит губернатора в Печоры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 июля 2020
Визит губернатора в Печоры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
23 июля 2020
Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
Двоих псковичей наградили знаком «Почётный гражданин города»
23 июля 2020
Двоих псковичей наградили знаком «Почётный гражданин города»
Иммунитет к коронавирусу есть у 3% протестированных жителей Псковской области
23 июля 2020
Иммунитет к коронавирусу есть у 3% протестированных жителей Псковской области

Идет загрузка...