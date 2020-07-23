В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»

18:45, 23 июля 2020, ПАИ

Парламентарии внесли в Госдуму РФ законопроект о продлении «дачной амнистии» ещё на пять лет – до 1 марта 2026 года, сообщает пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что «дачная амнистия» действует почти 14 лет и за это время позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

Внесённый законопроект предлагает три базовых изменения. Во-первых, это продление на пять лет упрощённого порядка оформления прав граждан на дома, построенные на садовых земельных участках и участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Во-вторых, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

В-третьих, депутаты рекомендовали продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, возведение которых было начато до 4 августа 2018 года. Предполагается, что эта норма послужит мотивацией для граждан к возобновлению строительства.