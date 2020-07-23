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Общество

Объёмы мусора выросли летом в приграничных районах Псковской области

Летом во всех приграничных районах Псковской области выросли объёмы твёрдых коммунальных отходов. Речь идёт о территориях, расположенных на стыке областей: в Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Великолукском районах. Также было зафиксировано увеличение объёмов ТКО в Пскове и Псковском районах, в Порховском, Дедовичском, Дновском, Пушкиногорском, Бежаницком, Куньинском. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Директор филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст отметил, что в Псковскую область на лето приезжает большое количество жителей Ленинградской, Московской и других областей. Некоторые из них имеют в собственности недвижимость на Псковской земле, другие покупают или арендуют на время.

«Например, в Плюсском районе есть большая деревня, состоит из 50 дворов. И только в пяти домах люди живут постоянно, в остальные 45 приезжают на время жители других регионов. В результате возникает такая ситуация: машина собирает мусор по всей деревне, а квитанции-то присылают на пять домов», – рассказал Сергей Пайст. Он сообщил, что работа с органами местного самоуправления ведётся, однако «идентификация» на данный момент добровольная, а у дачников нет большого желания сообщать о себе и платить за вывоз ТКО. «Проблему могла бы решить временная регистрация, которая сейчас не предусмотрена», – заметил директор компании.

Сергей Пайст добавил, что люди зачастую пользуются и общедоступными баками, установленными вблизи дорог, когда едут с дач и из мест отдыха.

«Хорошо, конечно, что не выбрасывают в лес. Но в итоге после выходных на контейнерных площадках в городских поселениях часто фиксируется перенакопление. Это связано ещё и с тем, что в излюбленных местах отдыха населения за городом почти нет оборудованных мест накопления. Это входит в зону ответственности органов местного самоуправления, но у них тоже очень ограниченные возможности в части расходов на оборудование площадок, заключения договоров с регоператором и оплаты вывоза. Поэтому у людей, которые отдыхают на природе, порой единственный выход – везти всё в контейнеры в городе», – заключил Сергей Пайст.

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