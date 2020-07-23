Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

20:23, 23 июля 2020, ПАИ

Студия-разработчик компьютерных игр GSC Game Worlds опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

В основу шутера от первого лица легли события на атомной электростанции в Чернобыле. 23 июля игру анонсировали на Xbox Series X и Windows PC. Дата выхода игры пока не сообщается.

Первая часть вышла в 2007 году. Позднее разработчики создали сиквел «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» и приквел «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо».