Автомобиль и грузовой фургон выставили псковские приставы на торги
Автомобиль Lada Largus и грузовой фургон Renault Kangoo выставили судебные приставы на электронный аукцион, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Автомобиль Lada Largus находится залоге. Год выпуска – 2018, цвет – синий. Начальная цена продажи – 356 тысяч 203 рубля. Шаг аукциона – 4 тысячи рублей, сумма задатка – 17 800 рублей. Транспортное средство находится в Великих Луках.
Грузовой фургон Renault Kangoo также находится в залоге. Год выпуска – 2014, цвет – белый. Начальная цена продажи – 744 тысячи 300 рублей. Шаг аукциона – 8 тысяч рублей, сумма задатка – 37 200 рублей. Фургон находится в деревне Борисовичи Псковского района.
Торги пройдут 20 августа в 10:00. Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу Псков, улица Конная, 10 (телефон – (8 8112) 68-22-05) по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (в пятницу и предпраздничные дни – с 9:00 до 13:00), перерыв – с 13:00 до 14:00, а также путём направления запроса на электронную почту продавца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».