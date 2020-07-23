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Общество

Псковские власти возложили цветы к братским захоронениям

Торжественно-траурные митинги прошли на братских кладбищах и около памятных знаков в День города Пскова, 23 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В Крестах цветы к братской могиле 65 тысяч советских военнопленных, погибших в фашистском концлагере, возложил заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов.

Заместитель главы города Александр Баев вместе с депутатами Псковской городской Думы Сергем Фёдоровым и Юлией Пожидаевой приняли участие в митинге у братской могилы 30 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков, у памятного знака на месте «Лазарета» – концлагеря, у Партизанского камня и у мемориальной доски Герою Советского Союза В. Ф. Маргелову.

Парламентарии Григорий Стороненков и Галина Невалённая отдали дань уважения погибшим, посетив памятный знак работникам Псковского льнокомбината, умершим в годы Великой Отечественной войны.

Депутат Сергей Колосов принял участие в митинге у бюста В. Ф. Маргелова, стелы 23 Июля и у братской могилы 50 000 жертв немецко-фашистских захватчиков, погибших в концлагере в 1941-1945 годах.

Также в мероприятии принял участие парламентарий Сергей Мусиенко, который возложил цветы и почтил память погибших у памятного знака малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны.

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