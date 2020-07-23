ФОТОФАКТ: В Пскове перекрыли движение на Ольгинском мосту из-за фейерверка

22:24, 23 июля 2020, ПАИ

Движение автомобилей временно запретили на Ольгинском мосту в Пскове из-за фейерверка в честь Дня города, 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение с 22:10 до 23:00 не только на мосту, но и на Рижском проспекте от улицы Максима Горького до Ольгинского моста.

Праздничный фейерверк в честь 1117-летия со дня первого упоминания Пскова в летописи и 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков начнётся в 22:30.