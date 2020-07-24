Отсыпку обочины провели рабочие на дороге Неёлово – Кудина Гора – Печоры
Отсыпку обочины на дороге Неёлово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе провели рабочие ООО «ДорСтройСервис», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Замешанную смесь (С-11 – смесь щебня с песчано-гравийной смесью) самосвалы подвозили на объект, стыковались с укладчиком обочин, который принимал материал в бункер, отсыпал на край дорожного полотна и с помощью отрегулированного отвала формировал обочины нужной высоты, ширины и угла наклона. Затем обочину укатывал каток, а подметальная щётка чистила проезжую часть.
Дорога ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».