0
00:01
Салют в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:55
Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 24 июля
23:04
10-минутный салют состоялся в День города в Пскове
22:24
ФОТОФАКТ: В Пскове перекрыли движение на Ольгинском мосту из-за фейерверка
22:12
Фонтан заработал у Рижской гостиницы в Пскове
20:55
Память павших бойцов и мирных жителей почтили в Пскове
20:23
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Еще новости
Общество

Отсыпку обочины провели рабочие на дороге Неёлово – Кудина Гора – Печоры

Отсыпку обочины на дороге Неёлово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе провели рабочие ООО «ДорСтройСервис», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Замешанную смесь (С-11 – смесь щебня с песчано-гравийной смесью) самосвалы подвозили на объект, стыковались с укладчиком обочин, который принимал материал в бункер, отсыпал на край дорожного полотна и с помощью отрегулированного отвала формировал обочины нужной высоты, ширины и угла наклона. Затем обочину укатывал каток, а подметальная щётка чистила проезжую часть.

Дорога ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Салют в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 июля 2020
Салют в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 24 июля
23 июля 2020
Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 24 июля
10-минутный салют состоялся в День города в Пскове
23 июля 2020
10-минутный салют состоялся в День города в Пскове
ФОТОФАКТ: В Пскове перекрыли движение на Ольгинском мосту из-за фейерверка
23 июля 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове перекрыли движение на Ольгинском мосту из-за фейерверка
Фонтан заработал у Рижской гостиницы в Пскове
23 июля 2020
Фонтан заработал у Рижской гостиницы в Пскове
Память павших бойцов и мирных жителей почтили в Пскове
23 июля 2020
Память павших бойцов и мирных жителей почтили в Пскове
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
23 июля 2020
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Российским туристам вернут деньги за путешествия: за какие туры, когда и сколько
23 июля 2020
Российским туристам вернут деньги за путешествия: за какие туры, когда и сколько

Идет загрузка...