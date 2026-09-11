Нарколог из Пскова: Алкоголь рано или поздно приводит к раку и деменции

15:45, 11 сентября 2026, ПАИ

Бывших алкоголиков не бывает, зачастую случаются рецидивы. Случается, что люди не пьют годами и десятилетиями, а потом пробуют и начинают пить с утроенной силой, рассказал и. о. заместителя главного врача по медицинской части, врач-психиатр-нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Чаще всего в такой ситуации на человека практически нельзя повлиять. Они никого не слушают. Бывает, что к нам таких людей буквально обманными путями привозят родственники, мы выводим человека из порочного круга. Тогда он берётся за голову, понимает, что никакие дозы алкоголя ему нельзя принимать», - отметил Алексей Солодов.

Врач добавил также, что безопасной дозы алкоголя не существует.

«Любая доза уменьшает количество серого вещества в мозге, что приводит к раннему развитию деменции. Любой алкоголь - яд. На каждой бутылке должно быть предупреждение о том, что алкоголь убивает», - пояснил нарколог.

Алкоголь оказывает токсическое действие и на сердечную мышцу: сердце хуже сокращается в результате кардиомиопатии. Спиртное также влияет на печень и органы ЖКТ. У мужчин в первую очередь страдает выработка тестостерона, снижается либидо, появляется ожирение по женскому типу. У женщин страдает цикл, нарушается работа репродуктивной системы, может появляться облысение.

«Кроме того, алкоголь наряду с никотином и асбестом относится к канцерогенам первого ряда. Хотя именно об алкоголе в этом качестве у нас почему-то не принято говорить», - отметил Алексей Солодов.

Медик также рассказал, что алкоголизм не передаётся по наследству, скорее, передаётся манера поведения. «Если родители пьют, ребёнок тоже будет пить, но есть и обратный эффект, когда алкоголь такому человеку будет противен», - заключил Алексей Солодов.