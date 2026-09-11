В Псковской обрасти отремонтировали мост через реку Щепец

15:30, 11 сентября 2026, ПАИ

Капремонт моста через реку Щепец на 47-м километре трассы Старый Изборск – Палкино – Остров завершился в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Подрядчик полностью обновил конструкцию сооружения, выполнив монтаж балок пролётного строения и обновив дорожную одежду мостового полотна, перильное и барьерное ограждения.

Также на мосту появились современная система водоотвода, очистные сооружения, наружное освещение и тротуары. Для безопасности специалисты нанесли новую разметку.

Теперь 34-метровый мост полностью соответствует требованиям безопасности и готов к эксплуатации, подчеркнули в министерстве.

Отметим, дорога ведёт к районному центру – городу Острову, а сам мост обеспечивает надёжный подъезд к деревне Рубилово, где находится школа.

«Обновлённое сооружение сделает поездки для местных жителей и школьников комфортнее и безопаснее», – добавили в министерстве.

Напомним, капремонт моста проводился в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что специалисты завершили монтаж пролётного строения на мосту через реку Гдовку.