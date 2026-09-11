В Псковской обрасти отремонтировали мост через реку Щепец
Капремонт моста через реку Щепец на 47-м километре трассы Старый Изборск – Палкино – Остров завершился в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Подрядчик полностью обновил конструкцию сооружения, выполнив монтаж балок пролётного строения и обновив дорожную одежду мостового полотна, перильное и барьерное ограждения.
Также на мосту появились современная система водоотвода, очистные сооружения, наружное освещение и тротуары. Для безопасности специалисты нанесли новую разметку.
Теперь 34-метровый мост полностью соответствует требованиям безопасности и готов к эксплуатации, подчеркнули в министерстве.
Отметим, дорога ведёт к районному центру – городу Острову, а сам мост обеспечивает надёжный подъезд к деревне Рубилово, где находится школа.
«Обновлённое сооружение сделает поездки для местных жителей и школьников комфортнее и безопаснее», – добавили в министерстве.
Напомним, капремонт моста проводился в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее сообщалось, что специалисты завершили монтаж пролётного строения на мосту через реку Гдовку.
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