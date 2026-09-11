Почему мужчины пьют больше, объяснил нарколог из Пскова
Почему мужчины пьют больше, объяснил нарколог из Пскова, и. о. заместителя главного врача по медицинской части, врач – психиатр-нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Мужчины больше пьют. Это связано, скорее, с социумом, так как принято, что мужчины не обращаются к специалистам, когда им плохо, а проблемы зачастую решают алкоголем. В итоге проблемы не решаются, а только появляются», - отметил Алексей Солодов.
При этом, как правило, у женщин чаще появляются осложнения из-за спиртного, и организм зачастую хуже реагирует на лечение. «Это связано с гормональным фоном. Иногда даже повышенные дозировки препаратов не помогают», - рассказал медик.
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