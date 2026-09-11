Безалкогольное пиво может вернуть человека к спиртному, предупредил псковский нарколог

16:16, 11 сентября 2026, ПАИ

Если человек пил и перестал, ему не стоит пробовать даже безалкогольное пиво или вино, считает и. о. заместителя главного врача по медицинской части, врач-психиатр-нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов. Об этом он рассказал в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам врача, употребление безалкогольных напитков всё равно может напоминать человеку действия и «ритуал», сопровождавшие употребление спиртного. В результате рано или поздно он может вернуться к привычному алкоголю с градусами.

«Как мы помним, алкозависимость может уйти в ремиссию, а избавиться от неё навсегда не получится», - отметил Алексей Солодов.

Нарколог подчеркнул, что человеку важно воспринимать трезвость не как наказание или лишение удовольствия, а как возвращение полного контроля над своей жизнью. «Если алкоголем вы пытаетесь решить проблемы, обращайтесь к специалисту и не бойтесь. Чем раньше обратиться, тем легче выбраться из этой зависимости», - подчеркнул врач.