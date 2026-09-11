Сфера здравоохранения региона чувствует поддержку на всех уровнях власти – Евгений Панфёров

16:07, 11 сентября 2026, ПАИ

Медицинская отрасль Псковской области чувствует на постоянной основе внимание и поддержку как на уровне региональной, так и на уровне федеральной власти. Об этом заявил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в беседе с корреспондентом ПАИ. Тему развития сферы здравоохранения в регионе поднял Михаил Ведерников в разговоре с президентом Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи в Кремле 10 сентября.

«Внедрённые и реализуемые меры поддержки работников здравоохранения действительно позволяют привлекать медицинские кадры на очень привлекательных условиях как для работы, так и для повседневной жизни в регионе. Все медицинские организации получили реально действующие инструменты по укомплектованию штатов медицинским персоналом и применяют их на постоянной основе», – сказал он.

По словам главврача, это позволило не просто снизить кадровый дефицит, но и повысить доступность медицинской помощи гражданам.

Кроме того, добавил Евений Панфёров, за последние годы существенно укрепилась материально-техническая база медицинских организаций благодаря как поддержке региональной власти, так и реализации федеральных программ в сфере здравоохранения.

«Данные меры реализуются ежегодно и на постоянной основе, что очень важно для повышения качества оказания медицинской помощи», – заключил он.