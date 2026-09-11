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Общество

Более 66 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область

Более 66 тысяч доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри» поступило в Псковскую область. Все указанные вакцины не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом, сообщили ПАИ в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: ПАИ

Сейчас идёт процесс распределения вакцин между медицинскими организациями области.

С понедельника, 14 сентября, вакцинация начнётся в Пскове, Великих Луках, Великолукском районе и Острове. Во всех остальных муниципалитетах со вторника, 15 сентября.

В первую очередь сделать прививку от гриппа рекомендуется детям с шести месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы.

Также вакцинироваться нужно вахтовикам, сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу РФ, работникам организаций социального обслуживания и МФЦ.

Кроме того, сделать прививку от гриппа необходимо государственным гражданским и муниципальным служащим, беременным женщинам, старшему поколению, призывникам и лицам с хроническими заболеваниями.

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